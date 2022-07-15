Окупанти вночі вдарили по Харкову: знову атакували цивільні об'єкти
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Вночі російські окупанти випустили по Харкову три ракети. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог бив виключно по цивільній інфраструктурі, передає УНН.
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Близько 3:00 дві російські ракети вдарили недалеко від навчального закладу в Холодногірському районі. Вибухом пошкоджено фасад будівлі закладу, вибито вікна, зруйновано трамвайні колії навпроти навчального корпусу.
Ще одна ракета влучила у подвір'я неподалік школи в Індустріальному районі, будівлю було пошкоджено. Попередньо – жертв і постраждалих немає.
Зокрема, протягом доби російські окупанти продовжували обстрілювати мирне населення Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів Харківської області. Пошкоджено приватні домоволодіння та господарські споруди.
У Чугуївському районі внаслідок обстрілів осколкові поранення дістала жінка 69 років.
Додамо
На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування ЗСУ у бік державного кордону.
Окупанти вели обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. У районі Ізюма ворог намагається вести наступальні дії у напрямку Слов’янська.
Українські захисники завдають окупантам втрат щодня. Розвідка Національної гвардії спільно з артилеристами 40-ї бригади знищили дві російські установки "Нона".
Нагадаємо
Внаслідок ворожого ракетного удару 13 липня у Харкові було частково зруйновано приміщення депо метрополітену та підприємства.