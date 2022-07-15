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Окупанти вночі вдарили по Харкову: знову атакували цивільні об'єкти

Окупанти вночі вдарили по Харкову: знову атакували цивільні об'єкти

Київ • УНН

 • 134932 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Вночі російські окупанти випустили по Харкову три ракети. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог бив виключно по цивільній інфраструктурі, передає УНН.

Деталі

Близько 3:00 дві російські ракети вдарили недалеко від навчального закладу в Холодногірському районі. Вибухом пошкоджено фасад будівлі закладу, вибито вікна, зруйновано трамвайні колії навпроти навчального корпусу.

Ще одна ракета влучила у подвір'я неподалік школи в Індустріальному районі, будівлю було пошкоджено. Попередньо – жертв і постраждалих немає.

Зокрема, протягом доби російські окупанти продовжували обстрілювати мирне населення Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського районів Харківської області. Пошкоджено приватні домоволодіння та господарські споруди. 

У Чугуївському районі внаслідок обстрілів осколкові поранення дістала жінка 69 років.

Додамо

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування ЗСУ у бік державного кордону.

Окупанти вели обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. У районі Ізюма ворог намагається вести наступальні дії у напрямку Слов’янська.

Українські захисники завдають окупантам втрат щодня. Розвідка Національної гвардії спільно з артилеристами 40-ї бригади знищили дві російські установки "Нона".

Нагадаємо

Внаслідок ворожого ракетного удару 13 липня у Харкові було частково зруйновано приміщення депо метрополітену та підприємства.

Українські Національні Новини

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