Оккупанты ночью ударили по Харькову: снова атаковали гражданские объекты
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Ночью российские оккупанты выпустили по Харькову три ракеты. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг бил исключительно по гражданской инфраструктуре, передает УНН.
Детали
Около 3:00 две российские ракеты ударили недалеко от учебного заведения в Холодногорском районе. Взрывом поврежден фасад здания заведения, выбиты окна, разрушены трамвайные пути напротив учебного корпуса.
Еще одна ракета попала во двор неподалеку от школы в Индустриальном районе, здание было повреждено. Предварительно – жертв и пострадавших нет.
В частности, в течение суток российские оккупанты продолжали обстреливать мирное население Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Богодуховского районов Харьковской области. Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.
В Чугуевском районе в результате обстрелов осколочные ранения получила женщина 69 лет.
Добавим
На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. В Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения ВСУ в сторону государственной границы.
Оккупанты вели обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. В районе Изюма враг пытается вести наступательные действия в направлении Славянского.
Украинские защитники наносят оккупантам потери каждый день. Разведка Национальной гвардии совместно с артиллеристами 40-й бригады уничтожили две российские установки "Нона".
Напомним
В результате вражеского ракетного удара 13 июля в Харькове было частично разрушено помещение депо метрополитена и предприятия.