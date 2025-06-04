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Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский
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армия рф обстреляла продуктовый магазин в Никополе: есть раненые

Киев • УНН

 • 678 просмотра

российские войска ударили по продуктовому магазину в Никополе Днепропетровской области. Ранения получили двое мужчин и женщина, спасатели помогли транспортировать женщину в больницу.

армия рф обстреляла продуктовый магазин в Никополе: есть раненые

В Днепропетровской области российские войска ударили по продуктовому магазину в Никополе, ранены три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины.

Сегодня в течение дня оккупанты цинично били по гражданскому населению города. Под удар попал продуктовый магазин. В результате атаки пострадали двое мужчин и женщина. Спасатели помогли транспортировать раненую женщину в карету "скорой"

- говорится в сообщении.

Напомним

2 июня российские войска ночью обстреляли подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Никополе Днепропетровской области. В результате атаки чего ранения получили двое гражданских и водитель кареты скорой помощи.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ВойнаКриминал и ЧП
Днепропетровская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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