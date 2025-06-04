армия рф обстреляла продуктовый магазин в Никополе: есть раненые
Киев • УНН
российские войска ударили по продуктовому магазину в Никополе Днепропетровской области. Ранения получили двое мужчин и женщина, спасатели помогли транспортировать женщину в больницу.
В Днепропетровской области российские войска ударили по продуктовому магазину в Никополе, ранены три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины.
Сегодня в течение дня оккупанты цинично били по гражданскому населению города. Под удар попал продуктовый магазин. В результате атаки пострадали двое мужчин и женщина. Спасатели помогли транспортировать раненую женщину в карету "скорой"
Напомним
2 июня российские войска ночью обстреляли подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Никополе Днепропетровской области. В результате атаки чего ранения получили двое гражданских и водитель кареты скорой помощи.