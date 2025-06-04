армія рф обстріляла продуктовий магазин у Нікополі: є поранені
Київ • УНН
російські війська вдарили по продуктовому магазину в Нікополі Дніпропетровської області. Поранення отримали двоє чоловіків та жінка, рятувальники допомогли транспортувати жінку до лікарні.
На Дніпропетровщині російські війська вдарили по продуктовому магазину у Нікополі, поранено трьох людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на ГУ ДСНС України.
Сьогодні впродовж дня окупанти цинічно били по цивільному населенню міста. Під удар потрапив продуктовий магазин. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків і жінка. Рятувальники допомогли транспортувати поранену жінку до карети "швидкої"
Нагадаємо
2 червня російські війська вночі обстріляли підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок атаки чого поранення отримали двоє цивільних та водій карети швидкої допомоги.