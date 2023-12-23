Армия рф обстреляла Купянск, в области повреждены дома - ОВА
Российские войска атаковали более 20 населенных пунктов в Харьковской области, разрушив частные дома.
Херсон под ударом армии рф, раздаются взрывы - ГВА
Херсон подвергся вражескому обстрелу с оккупированного левого берега, раздавались взрывы.
Враг обстрелял Херсонщину 83 раза, 6 человек получили ранения
За сутки российская армия 83 раза обстреляла Херсонскую область, выпустив 439 снарядов и ранив шесть человек, целясь в жилые районы и областной центр.
Появилось видео учений украинских военных на границе с Беларусью
Украинские войска проводят военные учения вблизи белорусской границы, готовясь к потенциальным угрозам, заявил командующий Вооруженными силами Украины Сергей Наев.
На Запорожье оккупанты били по громадам на линии огня: 130 ударов по 14 населенным пунктам
Российские войска совершили 130 обстрелов 14 населенных пунктов в Запорожской области, в том числе 101 артиллерийский обстрел и 10 случаев повреждения жилых домов и инфраструктуры; о жертвах среди гражданского населения не сообщалось.
В очередях на границе стоят 4000 автомобилей - спикер ГПСУ
Четыре пункта пропуска на украинско-польской границе заблокированы, в очередях стоят более 4 000 автомобилей; продолжаются усилия по их разблокированию, при этом движение гражданского транспорта продолжает осуществляться.
Игнат раскрыл подробности уничтожения трех российских Су-34
Украинские силы уничтожили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 в ходе быстрой и сложной операции, а спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что россияне вели рискованную атаку с близкого расстояния.
Еще плюс 1040 оккупантов и 17 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
По данным Генерального штаба Украины, с начала вторжения российские войска потеряли в Украине около 352 390 военнослужащих и 5 854 танка.
Зеленский подписал три указа о награждении военных государственными наградами
Президент Зеленский подписал три указа о награждении 247 украинских защитников, 176 из которых - посмертно, различными государственными наградами за мужество и службу.
За сутки на фронте произошло 75 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки украинские войска провели 75 боевых столкновений, сорвав многочисленные попытки штурма на разных направлениях и отбив вражеские атаки, нанеся при этом значительные потери. Только на Херсонском направлении враг совершил 17 неудачных попыток наступления.