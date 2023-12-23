Армия рф обстреляла Купянск, в области повреждены дома - ОВА

Под ударом российских войск в прошедшие сутки находились Купянск и четыре района Харьковской области, есть разрушения частных домов, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По данным главы ОВА, артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковской области, в частности: Ветеринарное Харьковского района; Волчанск, Малая Волчья, Бударки, Землянки Чугуевского района; Уды Богодуховского района; Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Тополя Купянского района. Авиационным ударам подверглась Синьковка Купянского района.

"В 12:27 враг нанес удар по городу Купянск", - сообщил Синегубов в Telegram.

Около 13:00, по его словам, оккупанты обстреляли село Кондрашовка Купянского района. Разрушен частный дом. Пострадавших нет.

В 15:20, как сообщается, произошел вражеский обстрел села Липцы Харьковского района. Повреждены 3 частных дома.

В 16:20 враг обстрелял село Большой Бурлук Купянского района, отметил Синегубов.

"ВСУ отбили 16 вражеских атак возле Синьковки Купянского района", - сообщил глава ОВА.

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