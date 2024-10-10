Армия рф обстреляла Херсон: часть города обесточена
Киев • УНН
В результате вражеского удара часть Херсона осталась без электричества. Энергетики оценивают масштабы разрушений.
В результате вражеского удара часть Херсона обесточена. Энергетики изучают объем повреждений. Об этом сообщил председатель Херсонской МВА Роман Мрочко, передает УНН.
"Вражеская армия в очередной раз обстреляла Херсон. Повреждено энергетическое оборудование. Из-за вражеских обстрелов полностью обесточены поселки Текстильное и Зеленовка в Днепровском районе города и значительная часть Центрального района", - сообщил Мрочко.
По его словам, энергетики изучают объем повреждений. О ходе и окончании аварийно-восстановительных работ мы сообщим дополнительно.
Добавим
В свою очередь председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил детали обстрела Центрального района Херсона.
"Дорога, усеянная стеклом и обломками, разбитые здания. Таковы последствия очередного российского обстрела Центрального района Херсона.
Вражескими снарядами изуродованы автоцентр, гражданские транспортные средства, троллейбусная сеть, а также выбило стекла в домах", - сообщил Прокудин.
По словам главы ОВА, у 16-летней девушки - острая реакция на стресс. Бригада "экстренки" оказала ей помощь на месте.
Напомним
Российские войска утром атаковали Херсон, 56-летний мужчина получил ранения, он доставлен в больницу.