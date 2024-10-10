Херсон вранці зазнав атаки рф: є поранений
Київ • УНН
Вранці російські війська атакували Херсон. Внаслідок обстрілу 56-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення ноги, його доставлено до лікарні.
Російські війська вранці атакували Херсон, 56-річний чоловік отримав поранення, його доставлено до лікарні, повідомили у четвер у Херсонській ОВА у Telegram, пише УНН.
Зранку окупаційні війська атакували Херсон. Через ворожий обстріл постраждав 56-річний чоловік, який перебував на вулиці. Потерпілого доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги
Херсон під ворожим обстрілом - ОВА10.10.24, 10:00 • 11075 переглядiв