Херсон утром подвергся атаке рф: есть раненый

Российские войска утром атаковали Херсон, 56-летний мужчина получил ранения, он доставлен в больницу, сообщили в четверг в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.

Утром оккупационные войска атаковали Херсон. Из-за вражеского обстрела пострадал 56-летний мужчина, который находился на улице. Пострадавшего доставили в больницу со взрывной травмой и осколочным ранением ноги - сообщили в ОВА.

Херсон под вражеским обстрелом - ОВА