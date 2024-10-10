Херсон утром подвергся атаке рф: есть раненый
Киев • УНН
Утром российские войска атаковали Херсон. В результате обстрела 56-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ноги, он доставлен в больницу.
Российские войска утром атаковали Херсон, 56-летний мужчина получил ранения, он доставлен в больницу, сообщили в четверг в Херсонской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Утром оккупационные войска атаковали Херсон. Из-за вражеского обстрела пострадал 56-летний мужчина, который находился на улице. Пострадавшего доставили в больницу со взрывной травмой и осколочным ранением ноги
Херсон под вражеским обстрелом - ОВА10 октября 2024, 07:00 • 5331 просмотр