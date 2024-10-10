Армія рф обстріляла Херсон: частина міста знеструмлена
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару частина Херсона залишилася без електрики. Енергетики оцінюють масштаби руйнувань.
У результаті ворожого удару частина Херсону знеструмлена. Енергетики вивчають обсяг пошкоджень. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
"Ворожа армія вчергове обстріляла Херсон. Пошкоджено енергетичне обладнання. Через ворожі обстріли повністю знеструмлені селища Текстильне та Зеленівка у Дніпровському районі міста і значна частина Центрального району", - повідомив Мрочко.
За його словами, енергетики вивчають обсяг пошкоджень. Про перебіг та закінчення аварійно-відновлювальних робіт ми повідомимо додатково.
Додамо
У свою чергу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив деталі обстрілу Центрального району Херсона.
"Дорога, всіяна склом та уламками, потрощені будівлі. Такі наслідки чергового російського обстрілу Центрального району Херсона.
Ворожими снарядами понівечено автоцентр, цивільні транспортні засоби, тролейбусну мережу, а також повибивало шибки у будинках", - повідомив Прокудін.
За словами голови ОВА, у 16-річної дівчини – гостра реакція на стрес. Бригада "екстренки" надала їй допомогу на місці.
Нагадаємо
Російські війська вранці атакували Херсон, 56-річний чоловік отримав поранення, його доставлено до лікарні.