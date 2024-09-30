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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф атаковала три громады Черниговской области: 74 взрыва за сутки

Армия рф атаковала три громады Черниговской области: 74 взрыва за сутки

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 10:34  •  5504 просмотра

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Российская армия атаковала 11 сел в Новгород-Северской, Семеновской и Сновской общинах Черниговщины. Зафиксировано 74 взрыва из различных видов вооружения, включая артиллерию, минометы и беспилотники.

Российская армия атаковала 11 сел в 3 громадах Черниговской области за прошедшие сутки, зафиксировано 74 взрыва из различных видов вооружения, включая артиллерию, минометы и беспилотники, сообщили в понедельник в Северном региональном представительстве ГПСУ в Facebook, пишет УНН.

Детали

"Российская армия в течение суток 29 сентября атаковала 11 сел в трех приграничных громадахх Черниговщины: Новгород-Северской, Семеновской и Сновской", - говорится в сообщении и перечислено:

  • Новгород-Северская громада: один взрыв (приход, вероятно ударный БпЛА самолетного типа) по селу Воробьевка; два взрыва (приход, вероятно с FPV-дрона) по селу Гремяч; один взрыв (сброс вероятно с БпЛА) в районе села Богданово. 
  • Семеновская громада: шесть взрывов (приходов, вероятно из ствольной артиллерии калибра 152 мм) в районе города Семеновка; три взрыва (приходы, вероятно с FPV-дрона) по селу Янжуловка; девять взрывов (приходов, вероятно из ствольной артиллерии калибра 122 мм и сброс с БпЛА) по селу Карповичи; три взрыва (приходы, вероятно FPV-дрона) и семь взрывов (приходов, вероятно из миномета калибра 120 мм) в окрестностях села Заречье; два взрыва (приходы, вероятно FPV-дрона) в окрестностях села Тимоновичи; два взрыва (приходы, вероятно FPV-дрона) в районе села Галагановка. 
  • Сновская громада: два взрыва (приходы, вероятно сбросы с БПЛА), три взрыва (приходы, вероятно FPV-дрона) и 28 взрывов (приходов, вероятно из миномета калибра 120 мм) в районе села Хреновка; пять взрывов (приходов, вероятно из ствольной артиллерии калибра 122 мм) по селу Млинок.

Информация о погибших лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

Войска рф совершили 105 обстрелов приграничных территорий Сумщины: 10 человек ранены29 сентября 2024, 19:51 • 36649 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
chernigovskaya-oblastЧерниговская область