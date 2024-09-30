Армія рф атакувала три громади Чернігівщини: 74 вибухи за добу
Київ • УНН
Російська армія атакувала 11 сіл у Новгород-Сіверській, Семенівській та Сновській громадах Чернігівщини. Зафіксовано 74 вибухи з різних видів озброєння, включаючи артилерію, міномети та безпілотники.
Російська армія атакувала 11 сіл у 3 громадах Чернігівської області минулої доби, зафіксовано 74 вибухи з різних видів озброєння, включаючи артилерію, міномети та безпілотники, повідомили у понеділок у Північному регіональному представництві ДПСУ у Facebook, пише УНН.
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"Російська армія протягом доби 29 вересня атакувала 11 сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини: Новгород-Сіверській, Семенівській та Сновській", - ідеться у повідомленні і перечислено:
- Новгород-Сіверська: один вибух (прихід, ймовірно ударний БпЛА літакового типу) по селу Вороб'ївка; два вибухи (прихід, ймовірно з FPV-дрона) по селу Грем'яч; один вибух (скид ймовірно з БпЛА) в районі села Богданове.
- Семенівська громада: шість вибухів (приходів, ймовірно зі ствольної артилерії калібру 152 мм) в районі міста Семенівка; три вибухи (приходи, ймовірно з FPV-дрона) по селу Янжулівка; дев'ять вибухів (приходів, ймовірно зі ствольної артилерії калібру 122 мм та скид з БпЛА) по селу Карповичі; три вибухи (приходи, ймовірно FPV-дрона) та сім вибухів (приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм) по околицях села Заріччя; два вибухи (приходи, ймовірно FPV-дрона) по околицях села Тимоновичі; два вибухи (приходи, ймовірно FPV-дрона) в районі села Галаганівка.
- Сновська громада: два вибухи (приходи, ймовірно скиди з БпЛА), три вибухи (приходи, ймовірно FPV-дрона) та 28 вибухів (приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в районі села Хрінівка; п'ять вибухів (приходів, ймовірно зі ствольної артилерії калібру 122 мм) по селу Млинок.
Інформація про загиблих осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.
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