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Армія рф атакувала три громади Чернігівщини: 74 вибухи за добу

Армія рф атакувала три громади Чернігівщини: 74 вибухи за добу

Київ • УНН

 • 15462 перегляди

Російська армія атакувала 11 сіл у Новгород-Сіверській, Семенівській та Сновській громадах Чернігівщини. Зафіксовано 74 вибухи з різних видів озброєння, включаючи артилерію, міномети та безпілотники.

Російська армія атакувала 11 сіл у 3 громадах Чернігівської області минулої доби, зафіксовано 74 вибухи з різних видів озброєння, включаючи артилерію, міномети та безпілотники, повідомили у понеділок у Північному регіональному представництві ДПСУ у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Російська армія протягом доби 29 вересня атакувала 11 сіл у трьох прикордонних громадах Чернігівщини: Новгород-Сіверській, Семенівській та Сновській", - ідеться у повідомленні і перечислено:

  • Новгород-Сіверська: один вибух (прихід, ймовірно ударний БпЛА літакового типу) по селу Вороб'ївка; два вибухи (прихід, ймовірно з FPV-дрона) по селу Грем'яч; один вибух (скид ймовірно з БпЛА) в районі села Богданове. 
  • Семенівська громада: шість вибухів (приходів, ймовірно зі ствольної артилерії калібру 152 мм) в районі міста Семенівка; три вибухи (приходи, ймовірно з FPV-дрона) по селу Янжулівка; дев'ять вибухів (приходів, ймовірно зі ствольної артилерії калібру 122 мм та скид з БпЛА) по селу Карповичі; три вибухи (приходи, ймовірно FPV-дрона) та сім вибухів (приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм) по околицях села Заріччя; два вибухи (приходи, ймовірно FPV-дрона) по околицях села Тимоновичі; два вибухи (приходи, ймовірно FPV-дрона) в районі села Галаганівка. 
  • Сновська громада: два вибухи (приходи, ймовірно скиди з БпЛА), три вибухи (приходи, ймовірно FPV-дрона) та 28 вибухів (приходів, ймовірно з міномета калібру 120 мм) в районі села Хрінівка; п'ять вибухів (приходів, ймовірно зі ствольної артилерії калібру 122 мм) по селу Млинок.

Інформація про загиблих осіб внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.

Війська рф здійснили 105 обстрілів прикордонних територій Сумщини: 10 людей поранено29.09.24, 22:51 • 38359 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
chernihivska-oblastЧернігівська область

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