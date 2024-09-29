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Війська рф здійснили 105 обстрілів прикордонних територій Сумщини: 10 людей поранено

Київ • УНН

 • 38359 перегляди

російські війська здійснили 105 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 223 вибухи. Внаслідок атак постраждали 10 цивільних осіб, найбільше в Есманьській та Дружбівській громадах.

Протягом дня росіяни здійснили 105 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 223 вибухи. Поранення отримали 10 цивільних. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

 Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська,, Дружбівська, Свеська, Ямпільська, Середино-Будська громади.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська,, Дружбівська, Свеська, Ямпільська, Середино-Будська громади,

- йдеться у повідомленні.

Свеська громада: здійснено обстріли з використанням FPV дронів (9 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи).

Білопільська громада: ворог бив з РСЗВ (28 вибухів), артилерії (10 вибухів), мінометів (8 вибухів), FPV дронами (5 вибухів).

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (15 вибухів), FPV дронами (9 вибухів), скинули з БпЛА вибухові пристрої (4 вибухи).

Есманьська громада: здійснено пуски КАБ (12 вибухів), обстріли з використанням FPV дронів (3 вибухи), обстріли з мінометів (2 вибухи). У результаті атаки КАБ поранення отримали 5 цивільних осіб.

Шалигинська громада: зафіксовано пуск КАБ (1 вибух), мінометний обстріл (3 вибухи).

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (18 вибухів), мінометів (3 вибухи), FPV дроном (1 вибух), скинув з БпЛА вибухові пристрої (4 вибухи).

Дружбівська громада: росіяни вдарили з артилерії (25 вибухів), FPV дронами (6 вибухів). Внаслідок обстрілів отримали поранення 2 цивільні особи.

Новослобідська громада: завдано атаку КАБ (3 вибухи).

Середино-Будська громада: зафіксовано обстріл з використанням FPV дронів (11 вибухів), мінометні обстріли (6 вибухів), пуск КАБ (3 вибухи).

Ямпільська громада: здійснено обстріл з використанням FPV дрону (1 вибух), в результаті отримала поранення одна цивільна особа.

Миропільська громада: ворог бив з артилерії (4 вибухи).

Глухівська громада: зафіксовано пуск КАБ (5 вибухів), у результаті чого отримали поранення 2 цивільні особи.

Хотінська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).

Юнаківська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).

Росіяни атакували FPV-дронами залізничну станцію на Сумщині: є поранені29.09.24, 16:11 • 24468 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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