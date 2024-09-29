Войска рф совершили 105 обстрелов приграничных территорий Сумщины: 10 человек ранены

В течение дня россияне совершили 105 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 223 взрыва. Ранения получили 10 гражданских. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская, Свеская, Ямпольская, Середино-Будская громады.

Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Дружбовская, Свеская, Ямпольская, Середино-Будская громады, - говорится в сообщении.



Свесская община: осуществлены обстрелы с использованием FPV дронов (9 взрывов), минометный обстрел (2 взрыва).

Белопольская громада: враг бил из РСЗО (28 взрывов), артиллерии (10 взрывов), минометов (8 взрывов), FPV дронами (5 взрывов).

Великописаревская община: россияне ударили из артиллерии (15 взрывов), FPV дронами (9 взрывов), сбросили с БпЛА взрывные устройства (4 взрыва).

Эсманская община: осуществлены пуски КАБ (12 взрывов), обстрелы с использованием FPV дронов (3 взрыва), обстрелы из минометов (2 взрыва). В результате атаки КАБ ранения получили 5 гражданских лиц.

Шалыгинская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв), минометный обстрел (3 взрыва).

Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (18 взрывов), минометов (3 взрыва), FPV дроном (1 взрыв), сбросил с БпЛА взрывные устройства (4 взрыва).

Дружбовская громада: россияне ударили из артиллерии (25 взрывов), FPV дронами (6 взрывов). В результате обстрелов получили ранения 2 гражданских лица.

Новослободская громада: нанесена атака КАБ (3 взрыва).

Середино-Будская громада: зафиксированы обстрелы с использованием FPV дронов (11 взрывов), минометные обстрелы (6 взрывов), пуск КАБ (3 взрыва).

Ямпольская община: осуществлен обстрел с использованием FPV дрона (1 взрыв), в результате получил ранения один гражданский человек.

Миропольская община: враг бил из артиллерии (4 взрыва).

Глуховская община: зафиксирован пуск КАБ (5 взрывов), в результате чего получили ранения 2 гражданских лица.

Хотинская община: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).

Юнаковская община: атакована КАБ (1 взрыв).

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