Киев • УНН
Российские войска обстреляли границу Черниговской области из различных видов оружия, вызвав 21 взрыв в общинах Семеновки и Сновска, но жертв среди местного населения не зафиксировано.
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли приграничье Черниговской области из различных видов оружия, вызвав 21 взрыв в двух общинах, сообщили во вторник в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.
В течение суток российские войска нанесли удары из разного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксирован 21 взрыв.
Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.