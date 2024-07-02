Российские войска за прошедшие сутки обстреляли приграничье Черниговской области из различных видов оружия, вызвав 21 взрыв в двух общинах, сообщили во вторник в Северном региональном представительстве Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

В течение суток российские войска нанесли удары из разного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксирован 21 взрыв.

Семеновская громада: 17 взрывов (приходы, вероятно, из минометов и FPV-дрона) в направлении н.п. Леонивка, Блешня и Галагановка.

Сновская община: 4 взрыва (приходы, FPV-дроны и взрывное устройство, сброшенное с БПЛА) в направлении н.п.Елино.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения, не зафиксирована.