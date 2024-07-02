Армія рф атакувала прикордоння Чернігівщини з мінометів і дронами: 21 вибух
Київ • УНН
Російські війська минулої доби обстріляли прикордоння Чернігівської області з різних видів зброї, спричинивши 21 вибух у двох громадах.
Російські війська минулої доби обстріляли прикордоння Чернігівської області з різних видів зброї, спричинивши 21 вибух у двох громадах, повідомили у вівторок у Північному регіональному представництві Державної прикордонної служби України, пише УНН.
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"Протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 21 вибух", - повідомили в представництві ДПСУ у Facebook і перечислили:
- Семенівська громада: 17 вибухів (приходи, ймовірно, з мінометів та FPV-дрона) в напрямку н.п. Леонівка, Блешня та Галаганівка.
- Сновська громада: 4 вибухи (приходи, FPV-дрони та вибуховий пристрій, скинутий з БпЛА) в напрямку н.п.Єліне.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.
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