армия рф атаковала Черкасскую область дронами: есть попадания в объекты инфраструктуры
Киев • УНН
В ночь на 17 сентября армия рф атаковала Черкасскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
В ночь на 17 сентября армия РФ атаковала Черкасскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Об этом информирует начальник Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец, передает УНН.
Этой ночью враг направил на Черкасскую область ударные БПЛА. Есть последствия для критической инфраструктуры
"Повышенная опасность все еще сохраняется", - предупредил он.
Напомним
ЦПД предупреждает об усилении ударов РФ по энергетической инфраструктуре, пытаясь использовать холод и темноту. Несмотря на угрозы, система работает, а международные партнеры оказывают поддержку.
