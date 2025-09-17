$41.230.05
16 сентября, 16:50
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
16 сентября, 07:46
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ в рф
Эксклюзив
16 сентября, 07:30
Цифровой детокс: как уменьшить время, проведенное за гаджетамиPhoto
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Карл III
Кир Стармер
Королева Камилла
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Харьков
Польша
армия рф атаковала Черкасскую область дронами: есть попадания в объекты инфраструктуры

Киев • УНН

 • 158 просмотра

В ночь на 17 сентября армия рф атаковала Черкасскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

армия рф атаковала Черкасскую область дронами: есть попадания в объекты инфраструктуры

В ночь на 17 сентября армия РФ атаковала Черкасскую область ударными беспилотниками. В результате обстрела есть попадания в объекты критической инфраструктуры. Об этом информирует начальник Черкасской областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец, передает УНН.

Этой ночью враг направил на Черкасскую область ударные БПЛА. Есть последствия для критической инфраструктуры

- написал чиновник в своем Telegram-канале.

"Повышенная опасность все еще сохраняется", - предупредил он.

Напомним

ЦПД предупреждает об усилении ударов РФ по энергетической инфраструктуре, пытаясь использовать холод и темноту. Несмотря на угрозы, система работает, а международные партнеры оказывают поддержку.

МАГАТЭ зафиксировало обстрелы рядом с Запорожской АЭС16.09.25, 23:54 • 654 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Черкасская область