армія рф атакувала Черкащину дронами: є влучання в об'єкти інфраструктури
Київ • УНН
У ніч проти 17 вересня армія рф атакувала Черкащину ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.
У ніч проти 17 вересня армія рф атакувала Черкащину ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Про це інформує начальник Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець, передає УНН.
Цієї ночі ворог скерував на Черкащину ударні БпЛА. Є наслідки для критичної інфраструктури
"Підвищена небезпека все ще зберігається", - попередив він.
Нагадаємо
ЦПД попереджає про посилення ударів рф по енергетичній інфраструктурі, намагаючись використати холод і темряву. Попри загрози, система працює, а міжнародні партнери надають підтримку.
МАГАТЕ зафіксувало обстріли поруч із Запорізькою АЕС16.09.25, 23:54 • 582 перегляди