16 вересня, 16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
армія рф атакувала Черкащину дронами: є влучання в об'єкти інфраструктури

Київ • УНН

 • 22 перегляди

У ніч проти 17 вересня армія рф атакувала Черкащину ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу є влучання в об'єкти критичної інфраструктури.

армія рф атакувала Черкащину дронами: є влучання в об'єкти інфраструктури

У ніч проти 17 вересня армія рф атакувала Черкащину ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Про це інформує начальник Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець, передає УНН.

Цієї ночі ворог скерував на Черкащину ударні БпЛА. Є наслідки для критичної інфраструктури

- написав чиновник у своєму Telegram-каналі.

"Підвищена небезпека все ще зберігається", - попередив він.

Нагадаємо

ЦПД попереджає про посилення ударів рф по енергетичній інфраструктурі, намагаючись використати холод і темряву. Попри загрози, система працює, а міжнародні партнери надають підтримку.

МАГАТЕ зафіксувало обстріли поруч із Запорізькою АЕС16.09.25, 23:54 • 582 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Електроенергія
Черкаська область