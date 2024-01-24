Армия рф 14 раз обстреляла населенные пункты Донетчины, повреждены дома, пострадавших нет

За минувшие сутки оккупанты 14 раз обстреляли населенные пункты в Донецкой области. Повреждения получили частные дома и многоэтажки. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

За сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Информация о пострадавших гражданских за сутки не поступала. С линии фронта эвакуированы 99 человек, в том числе 26 детей - сообщил Филашкин.

Он отметил, что в Покровском районе Донецкой области утром оккупанты нанесли удары из артиллерии и Градов по Авдеевке. Повреждения получил дом в Красногоровке. В Селидовской громаде поврежден дом в Цукурино. Кураховская громада обстреляна 7 раз: в зоне поражения Острое, Дачное, Веселый Гай и промзона Курахово. Под огнем окраины Гродовской громады.

Также оккупанты обстреляли Краматорский район, в частности обстреляны Торское, Заречное, Ямполь, Ямполовка, Терны и окрестности Константиновской громады. В Старой Николаевке разрушены 2 дома, повреждены еще 17. Обстреляны окраины Константиновской громады.

В Бахмутском районе россияне повредили 4 частных дома и 6 многоэтажек в Часовоярской громаде. В Звановке поврежден дом. В Северске 1 дом разрушен, еще 3 повреждены.

Напомним

Херсонская область за прошедшие сутки подверглась 101 обстрелу российских войск, известно о 4 погибших и 6 раненых людей.