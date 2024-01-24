Армия рф 14 раз обстреляла населенные пункты Донетчины, повреждены дома, пострадавших нет
Киев • УНН
Российская армия 14 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области, повредив дома, но без жертв. По словам главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, из прифронтовой зоны было эвакуировано 99 человек, в том числе 26 детей.
За минувшие сутки оккупанты 14 раз обстреляли населенные пункты в Донецкой области. Повреждения получили частные дома и многоэтажки. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщает председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
За сутки россияне 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Информация о пострадавших гражданских за сутки не поступала. С линии фронта эвакуированы 99 человек, в том числе 26 детей
Он отметил, что в Покровском районе Донецкой области утром оккупанты нанесли удары из артиллерии и Градов по Авдеевке. Повреждения получил дом в Красногоровке. В Селидовской громаде поврежден дом в Цукурино. Кураховская громада обстреляна 7 раз: в зоне поражения Острое, Дачное, Веселый Гай и промзона Курахово. Под огнем окраины Гродовской громады.
Также оккупанты обстреляли Краматорский район, в частности обстреляны Торское, Заречное, Ямполь, Ямполовка, Терны и окрестности Константиновской громады. В Старой Николаевке разрушены 2 дома, повреждены еще 17. Обстреляны окраины Константиновской громады.
В Бахмутском районе россияне повредили 4 частных дома и 6 многоэтажек в Часовоярской громаде. В Звановке поврежден дом. В Северске 1 дом разрушен, еще 3 повреждены.
Напомним
Херсонская область за прошедшие сутки подверглась 101 обстрелу российских войск, известно о 4 погибших и 6 раненых людей.
Армия рф 14 раз обстреляла населенные пункты Донетчины, повреждены дома, пострадавших нет
Российская армия 14 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области, повредив дома, но без жертв. По словам главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, из прифронтовой зоны было эвакуировано 99 человек, в том числе 26 детей.
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