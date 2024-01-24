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Армія рф 14 разів обстріляла населені пункти Донеччини, пошкоджено будинки, постраждалих немає

Армія рф 14 разів обстріляла населені пункти Донеччини, пошкоджено будинки, постраждалих немає

Київ • УНН

 • 22509 перегляди

Російська армія 14 разів обстріляла населені пункти Донецької області, пошкодивши будинки, але без жертв. За словами голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, з прифронтової зони було евакуйовано 99 людей, у тому числі 26 дітей.

За минулу добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти на Донеччині. Пошкоджень зазнали приватні будинки та багатоповерхівки. На щастя, постраждалих немає. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

За добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Інформація про постраждалих цивільних за добу не надходила. З лінії фронту евакуйовано 99 осіб, у тому числі 26 дітей

- повідомив Філашкін.

Він зазначив, що в Покровському районі Донеччини зранку окупанти завдали ударів з артилерії та Градів по Авдіївці. Пошкоджень зазнав будинок у Красногорівці. У Селидівській громаді пошкоджено будинок у Цукуриному. Курахівська громада обстріляна 7 разів: в зоні ураження Гостре, Дачне, Веселий Гай та промзона Курахового. Під вогнем околиці Гродівської громади.

Також окупанти обстріляли Краматорський район, зокрема обстріляні Торське, Зарічне, Ямпіль, Ямполівка, Терни та околиці Костянтинівської громади. У Старій Миколаївці зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 17. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.

У Бахмутському районі росіяни пошкодили 4 приватні будинки і 6 багатоповерхівок у Часовоярській громаді. У Званівці пошкоджено будинок. У Сіверську 1 будинок зруйновано, ще 3 пошкоджено.

Нагадаємо

Херсонська область минулої доби зазнала 101 обстрілу російських військ, відомо про 4 загиблих та 6 поранених людей.

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