Армія рф 14 разів обстріляла населені пункти Донеччини, пошкоджено будинки, постраждалих немає

За минулу добу окупанти 14 разів обстріляли населені пункти на Донеччині. Пошкоджень зазнали приватні будинки та багатоповерхівки. На щастя, постраждалих немає. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

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За добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Інформація про постраждалих цивільних за добу не надходила. З лінії фронту евакуйовано 99 осіб, у тому числі 26 дітей - повідомив Філашкін.

Він зазначив, що в Покровському районі Донеччини зранку окупанти завдали ударів з артилерії та Градів по Авдіївці. Пошкоджень зазнав будинок у Красногорівці. У Селидівській громаді пошкоджено будинок у Цукуриному. Курахівська громада обстріляна 7 разів: в зоні ураження Гостре, Дачне, Веселий Гай та промзона Курахового. Під вогнем околиці Гродівської громади.

Також окупанти обстріляли Краматорський район, зокрема обстріляні Торське, Зарічне, Ямпіль, Ямполівка, Терни та околиці Костянтинівської громади. У Старій Миколаївці зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 17. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.

У Бахмутському районі росіяни пошкодили 4 приватні будинки і 6 багатоповерхівок у Часовоярській громаді. У Званівці пошкоджено будинок. У Сіверську 1 будинок зруйновано, ще 3 пошкоджено.

Нагадаємо

Херсонська область минулої доби зазнала 101 обстрілу російських військ, відомо про 4 загиблих та 6 поранених людей.