Армения угрожает выходом из ОДКБ, если рф повысит цены на газ

В Армении не исключили возможности выхода страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза, если Россия примет решение о повышении цен на газ, поставляемый в республику. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Подобные разговоры не являются новостью, например, разговоры об импорте армянских товаров, цене на газ. Должен сказать, что если они примут такое решение, Армения примет свое решение и окончательно выйдет из ОДКБ, из ЕАЭС... Но не думаю, что дело дойдет до этого, поскольку я знаю, что состоялся очень хороший, эффективный разговор между главами двух стран - сказал Симонян.

Встреча премьера Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина состоялась в Кремле первого апреля.

