ISW: кремль подчиняет войска ОДКБ своему командованию для усиления боевой мощи
Киев • УНН
кремль пытается усилить боевую мощь россии, подчиняя вооруженные силы стран ОДКБ российскому командованию. госдума рф ратифицировала протокол, позволяющий оперативную переброску войск ОДКБ на территорию других стран-членов.
кремль продолжает усилия по усилению боевой мощи россии, устанавливая условия для передачи сил союзников рф по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под российское военное командование. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Аналитики указывают, что накануне государственная дума россии ратифицировала протокол, который позволяет государствам ОДКБ направлять свои войска на территорию других государств-членов в случае вооруженного конфликта, угроз, кризисных ситуаций и учений, для реагирования на последствия чрезвычайных ситуаций и для оказания гуманитарной помощи.
Протокол теперь позволяет ОДКБ перебрасывать войска через день после решения Совета ОДКБ, а не через 30 дней, как отмечалось ранее в протоколе. Протокол также вводит концепцию "командования формированиями", которое будет руководить военными силами ОДКБ, направленными против одного из государств ОДКБ
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В ISW считают, что в этом "командовании формированиями", вероятно, будет доминировать россия.
кремль пытается подчинить войска бывших советских государств вооруженным силам россии, чтобы воссоздать многонациональную объединенную армию на бывшем советском пространстве
По их мнению, оценки будущей боевой мощи россии со стороны западных стран должны учитывать силы союзников рф по ОДКБ, которых россия может использовать в будущих операциях.
Напомним
По оценкам ISW, россия готовит общество и военных к потенциальной войне с НАТО. Генсек Альянса Рютте указывает на рф как наибольшую экзистенциальную угрозу и предупреждает о возможном нападении в течение 3-7 лет, тогда как Президент Украины Зеленский считает, что россия будет готова к войне с НАТО к 2030 году.
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