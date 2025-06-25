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ISW: кремль подчиняет войска ОДКБ своему командованию для усиления боевой мощи

Киев • УНН

 • 1404 просмотра

кремль пытается усилить боевую мощь россии, подчиняя вооруженные силы стран ОДКБ российскому командованию. госдума рф ратифицировала протокол, позволяющий оперативную переброску войск ОДКБ на территорию других стран-членов.

ISW: кремль подчиняет войска ОДКБ своему командованию для усиления боевой мощи

кремль продолжает усилия по усилению боевой мощи россии, устанавливая условия для передачи сил союзников рф по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под российское военное командование. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что накануне государственная дума россии ратифицировала протокол, который позволяет государствам ОДКБ направлять свои войска на территорию других государств-членов в случае вооруженного конфликта, угроз, кризисных ситуаций и учений, для реагирования на последствия чрезвычайных ситуаций и для оказания гуманитарной помощи.

Протокол теперь позволяет ОДКБ перебрасывать войска через день после решения Совета ОДКБ, а не через 30 дней, как отмечалось ранее в протоколе. Протокол также вводит концепцию "командования формированиями", которое будет руководить военными силами ОДКБ, направленными против одного из государств ОДКБ

- говорится в статье.

Трамп просит союзников по НАТО тратить больше на оборону, но молчит, что причиной является россия – NYT24.06.25, 17:32 • 4820 просмотров

В ISW считают, что в этом "командовании формированиями", вероятно, будет доминировать россия.

кремль пытается подчинить войска бывших советских государств вооруженным силам россии, чтобы воссоздать многонациональную объединенную армию на бывшем советском пространстве

- утверждают аналитики.

По их мнению, оценки будущей боевой мощи россии со стороны западных стран должны учитывать силы союзников рф по ОДКБ, которых россия может использовать в будущих операциях.

Напомним

По оценкам ISW, россия готовит общество и военных к потенциальной войне с НАТО. Генсек Альянса Рютте указывает на рф как наибольшую экзистенциальную угрозу и предупреждает о возможном нападении в течение 3-7 лет, тогда как Президент Украины Зеленский считает, что россия будет готова к войне с НАТО к 2030 году.

россия убеждает НАТО не увеличивать оборонные расходы, спекулируя на "украинском вопросе" - ISW24.06.25, 08:03 • 2390 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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