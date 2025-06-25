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Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
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ISW: кремль підпорядковує війська ОДКБ своєму командуванню для посилення бойової потужності

Київ • УНН

 • 1640 перегляди

кремль намагається посилити бойову міць росії, підпорядковуючи збройні сили країн ОДКБ російському командуванню. держдума рф ратифікувала протокол, що дозволяє оперативне перекидання військ ОДКБ на територію інших країн-членів.

ISW: кремль підпорядковує війська ОДКБ своєму командуванню для посилення бойової потужності

кремль продовжує зусилля щодо посилення бойової потужності росії, встановлюючи умови для передачі сил союзників рф по Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) під російське військове командування. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що напередодні державна дума росії ратифікувала протокол, який дозволяє державам ОДКБ направляти свої війська на територію інших держав-членів у разі збройного конфлікту, загроз, кризових ситуацій та навчань, для реагування на наслідки надзвичайних ситуацій та для надання гуманітарної допомоги.

Протокол тепер дозволяє ОДКБ перекидати війська через день після рішення Ради ОДКБ, а не через 30 днів, як зазначалося раніше в протоколі. Протокол також запроваджує концепцію "командування формуваннями", яке керуватиме військовими силами ОДКБ, направленими проти однієї з держав ОДКБ

- йдеться у статті.

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В ISW вважають, що в цьому "командуванні формуваннями", ймовірно, домінуватиме росія.

кремль намагається підпорядкувати війська колишніх радянських держав збройним силам росії, щоб відтворити багатонаціональну об'єднану армію на колишньому радянському просторі

- стверджують аналітики.

На їхню думку, оцінки майбутньої бойової потужності росії з боку західних країн повинні враховувати сили союзників рф по ОДКБ, яких росія може використовувати в майбутніх операціях.

Нагадаємо

За оцінками ISW, росія готує суспільство та військових до потенційної війни з НАТО. Генсек Альянсу Рютте вказує на рф як найбільшу екзистенційну загрозу та попереджає про можливий напад протягом 3-7 років, тоді як Президент України Зеленський вважає, що росія буде готова до війни з НАТО до 2030 року.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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Інститут вивчення війни
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