Вірменія погрожує виходом з ОДКБ, якщо рф підвищить ціни на газ

У Вірменії не виключили можливості виходу країни з організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) і Євразійського економічного союзу, якщо росія ухвалить рішення про підвищення цін на газ, що постачається в республіку. Про це заявив речник парламенту Вірменії Ален Симонян, передає УНН із посиланням на Anadolu.

Подібні розмови не є новиною, наприклад, розмови про імпорт вірменських товарів, ціну на газ. Мушу сказати, що якщо вони ухвалять таке рішення, Вірменія ухвалить своє рішення і остаточно вийде з ОДКБ, з ЄАЕС... Але не думаю, що справа дійде до цього, оскільки я знаю, що відбулася дуже хороша, ефективна розмова між главами двох країн - сказав Симонян.

Додамо

Зустріч прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна та президента росії володимира путіна відбулася у кремлі першого квітня.

