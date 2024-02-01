Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду
Киев • УНН
В Армении с 1 февраля вступил в силу Римский статут МУС. Этот шаг дает возможность предотвращать военные преступления на своей земле, заявил представитель правительства.
В Армении С 1 февраля вступил в силу Римский статут, что означает официальное присоединение страны к Международному уголовному суду. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Представитель премьер-министра Армении по международным правовым вопросам Егише Кирокосян, которого цитирует издание, отметил, что присоединение к МУС дает возможность стране "предотвращать военные преступления и преступления против человечности на своей земле". По его словам, это прежде всего касается Азербайджана.
Дополнение
3 октября 2023 года парламент Армении принял закон о ратификации Римского статута, который был подписан 13 октября и вступил в силу 17 октября.
Среди прочего, этот шаг также означает, что Армения могла бы задержать президента рф владимира путина по ордеру Гаагского суда в случае его визита в страну. Ранее россия резко критиковала Армению за стремление присоединиться к Римскому статуту, называя его "недружественным актом". В свою очередь, глава правительства Никол Пашинян в ответ на эти заявления много раз отмечал, что действия Армении не направлены против москвы.
Напомним
Международный уголовный суд в марте 2023 года выдал ордер на арест путина по подозрению в депортации тысяч детей из оккупированных россией украинских регионов. россия не признает МУС.
Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду
В Армении с 1 февраля вступил в силу Римский статут МУС. Этот шаг дает возможность предотвращать военные преступления на своей земле, заявил представитель правительства.
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