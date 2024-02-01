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Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду

Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 12:30  •  5264 просмотра

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В Армении с 1 февраля вступил в силу Римский статут МУС. Этот шаг дает возможность предотвращать военные преступления на своей земле, заявил представитель правительства.

В Армении С 1 февраля вступил в силу Римский статут, что означает официальное присоединение страны к Международному уголовному суду. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Представитель премьер-министра Армении по международным правовым вопросам Егише Кирокосян, которого цитирует издание, отметил, что присоединение к МУС дает возможность стране "предотвращать военные преступления и преступления против человечности на своей земле". По его словам, это прежде всего касается Азербайджана.

Дополнение

3 октября 2023 года парламент Армении принял закон о ратификации Римского статута, который был подписан 13 октября и вступил в силу 17 октября.

Среди прочего, этот шаг также означает, что Армения могла бы задержать президента рф владимира путина по ордеру Гаагского суда в случае его визита в страну. Ранее россия резко критиковала Армению за стремление присоединиться к Римскому статуту, называя его "недружественным актом". В свою очередь, глава правительства Никол Пашинян в ответ на эти заявления много раз отмечал, что действия Армении не направлены против москвы.

Напомним

Международный уголовный суд в марте 2023 года выдал ордер на арест путина по подозрению в депортации тысяч детей из оккупированных россией украинских регионов. россия не признает МУС.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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mezhdunarodnii-sudМеждународный суд
nikol-pashinyanНикол Пашинян
armeniyaАрмения
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