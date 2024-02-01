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Вірменія офіційно приєдналася до Міжнародного кримінального суду

Вірменія офіційно приєдналася до Міжнародного кримінального суду

Київ • УНН

 • 22205 перегляди

У Вірменії з 1 лютого набув чинності Римський статут МКС. Цей крок дає можливість запобігати військовим злочинам на своїй землі, заявив представник уряду.

У Вірменії З 1 лютого набув чинності Римський статут, що означає офіційне приєднання країни до Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

Представник прем'єр-міністра Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кірокосян, якого цитує видання, зазначив, що приєднання до МКС дає можливість країні "запобігати воєнним злочинам і злочинам проти людяності на своїй землі". За його словами, це насамперед стосується Азербайджану.

Доповнення

3 жовтня 2023 року парламент Вірменії прийняв закон про ратифікацію Римського статуту, який був підписаний 13 жовтня та набув чинності 17 жовтня.

Серед іншого, цей крок також означає, що Вірменія могла б затримати президента рф володимира путіна за ордером Гаазького суду у разі його візиту до країни. Раніше росія різко критикувала Вірменію за прагнення приєднатися до Римського статуту, називаючи його "недружнім актом". Своєю чергою, глава уряду Нікол Пашинян у відповідь на ці заяви багато разів зазначав, що дії Вірменії не спрямовані проти москви.

Нагадаємо

Міжнародний кримінальний суд у березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна за підозрою у депортації тисяч дітей із окупованих росією українських регіонів. росія не визнає МКС.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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