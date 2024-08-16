АРМА объявляет конкурсы на арестованное имущество медведчука: что в списке

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурсы на отбор оценщиков и управляющих для арестованного имущества виктора медведчука. Речь идет о заводах, спортивной базе, квартирах и доме в разных регионах Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на АРМА.

АРМА объявляет конкурсы на отбор оценщиков и управляющих для трех заводов во Львовской области и в столице, спортивной базы в Киевской области, трех квартир и жилого дома в Киеве, которые принадлежали госизменнику - говорится в сообщении АРМА.

На сайте Нацагентства уже объявлены конкурсы по:

Спортивной базы «Жовтень» в Обуховском районе Киевской области. Оно, как сообщает АРМА, расположено в лесной экологически чистой зоне, рядом с рекой. Имеет специальное место для парковки яхты.

Кирпичного завода «Керамбуд» во Львове. Это, как указывается, один из самых мощных производителей кирпича на западе Украины, который оборудован высокотехнологичным полностью автоматизированным современным немецким оборудованием.

Известного производителя бетона "Бетонбуд" и строительного предприятия "Капитал Плаза" во Львовской области.

Трех квартир в Оболонском районе г. Киева и частного дома с видом на Оболонскую набережную.



Как сообщается, каждый желающий, кроме представителей рф, могут принять участие в конкурсах на отбор оценщика и управляющего этими активами.

После проведения оценки по каждому из этих активов и избрания управляющих, это имущество начнет работать на благо государства, указали в АРМА.

Дополнение

Нацагентство уже получило независимую оценку по 20 коллекционным наручным часам виктора медведчука. Оцененные в 10,6 млн грн часы вскоре будут реализованы через онлайн-аукцион. Агентство также в ближайшее время ожидает результат оценки 136 картин госизменника.

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