АРМА объявляет конкурсы на арестованное имущество медведчука: что в списке
Киев • УНН
АРМА объявила конкурсы на отбор оценщиков и управляющих для арестованного имущества медведчука. Речь идет о заводах, спортивной базе, квартирах и доме.
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурсы на отбор оценщиков и управляющих для арестованного имущества виктора медведчука. Речь идет о заводах, спортивной базе, квартирах и доме в разных регионах Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на АРМА.
АРМА объявляет конкурсы на отбор оценщиков и управляющих для трех заводов во Львовской области и в столице, спортивной базы в Киевской области, трех квартир и жилого дома в Киеве, которые принадлежали госизменнику
На сайте Нацагентства уже объявлены конкурсы по:
- Спортивной базы «Жовтень» в Обуховском районе Киевской области. Оно, как сообщает АРМА, расположено в лесной экологически чистой зоне, рядом с рекой. Имеет специальное место для парковки яхты.
- Кирпичного завода «Керамбуд» во Львове. Это, как указывается, один из самых мощных производителей кирпича на западе Украины, который оборудован высокотехнологичным полностью автоматизированным современным немецким оборудованием.
- Известного производителя бетона "Бетонбуд" и строительного предприятия "Капитал Плаза" во Львовской области.
- Трех квартир в Оболонском районе г. Киева и частного дома с видом на Оболонскую набережную.
Как сообщается, каждый желающий, кроме представителей рф, могут принять участие в конкурсах на отбор оценщика и управляющего этими активами.
После проведения оценки по каждому из этих активов и избрания управляющих, это имущество начнет работать на благо государства, указали в АРМА.
Дополнение
Нацагентство уже получило независимую оценку по 20 коллекционным наручным часам виктора медведчука. Оцененные в 10,6 млн грн часы вскоре будут реализованы через онлайн-аукцион. Агентство также в ближайшее время ожидает результат оценки 136 картин госизменника.
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