АРМА держит тысячи активов, но конкурсов очень мало: эксперт назвал эффективность агентства нулевой

Несмотря на тысячи арестованных активов, которые находятся в Агентстве по розыску и менеджменту активов, количество удачно завершенных конкурсов на передачу их в управление можно сосчитать по пальцам. Бывший начальник Центрального межрегионального территориального управления АРМА Владислав Романов в комментарии УНН назвал эффективность агентства практически нулевой.

По его словам, АРМА на сегодня является закрытым органом и проанализировать его деятельность очень сложно.

«Актуальной информации в реестре арестованных активов нет. Не совсем понятна приоритетность на проведение конкурсов на активы. Почему именно на те активы, которые отбирают управляющих, их отбирают... Самое главное: этих конкурсов, которые удачно завершены за год - их можно пересчитать по пальцам одной руки. И это по сравнению с тем, что мы знаем, что в АРМА находятся тысячи активов... И то, что там было проведено 5 конкурсов, то фактически эффективность почти нулевая», - отметил Романов.

Он добавил, что с приходом новой команды в АРМА работа органа стала «совсем не прозрачной».

В то же время, глава агентства Елена Дума с гордостью сообщила, что в реестре арестованного имущества сейчас насчитывается 324 тысячи записей об арестованных активах, стоимость которых оценивается в более чем 100 миллиардов гривен.

«Ежедневно получаем от 300 до 700 постановлений об арестованных активах, которые вносим в базу. Из 320 тысяч записей об арестованном имуществе 72 тысячи постановлений - о передаче таких арестованных активов в управление агентства», - отметила она.

Несмотря на впечатляющие цифры, которые озвучивает глава АРМА Елена Дума, по количеству арестованных активов и их стоимости, низкое количество конкурсов на управление этими активами ставит под сомнение эффективность работы агентства. С ростом объемов активов и отсутствием четкой стратегии по их управлению, АРМА продолжает вызывать вопросы относительно своей дееспособности и прозрачности.

Добавим

В общем, заявления о непрозрачной и неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы звучали уже неоднократно. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Кроме того, более трех недель назад все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. На заседании они отметили непрозрачность в работе АРМА и то, что агентство создает искусственные препятствия для осуществления мероприятий общественного контроля за его деятельностью. Также они заявили, что руководство АРМА систематически игнорирует их обращения и в нарушение требований закона не привлекает их к разработке нормативно-правовых актов.

Уже бывший председатель общественного совета при АРМА Игорь Чобитько в комментарии УНН отметил, что после самороспуска общественного совета АРМА вообще осталась без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность АРМА прозрачной.