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АРМА тримає тисячі активів, але конкурсів дуже мало: експерт назвав ефективність агентства нульовою

Київ • УНН

 • 100516 перегляди

АРМА тримає тисячі арештованих активів, але проводить мало конкурсів на їх управління. Експерт назвав ефективність агентства нульовою, а його діяльність - непрозорою, що підтверджується саморозпуском громадської ради.

АРМА тримає тисячі активів, але конкурсів дуже мало: експерт назвав ефективність агентства нульовою

Попри тисячі арештованих активів, які перебувають в Агентстві з розшуку і менеджменту активів, кількість вдало завершених конкурсів на передачу їх в управління можна порахувати на пальцях. Колишній начальник Центрального міжрегіонального територіального управління АРМА Владислав Романов в коментарі УНН назвав ефективність агентства практично нульовою.

За його словами, АРМА на сьогодні є закритим органом і проаналізувати його діяльність дуже складно.

"Актуальної інформації у реєстрі арештованих активів немає. Не зовсім зрозуміла пріоритетність на проведення конкурсів на активи. Чому саме на ті активи, які відбирають управителів, їх відбирають… Саме головне: цих конкурсів, які вдало завершені за рік – їх можна перелічити на пальцях однієї руки. І це порівняно з тим, що ми знаємо, що в АРМА знаходься тисячі активів… І те, що там було проведено 5 конкурсів, то фактично ефективність майже нульова", - зазначив Романов.

Він додав, що з приходом нової команди в АРМА робота органу стала "зовсім не прозорою".

У той же час, голова агентства Олена Дума з гордістю повідомила, що в реєстрі арештованого майна наразі налічується 324 тисячі записів про арештовані активи, вартість яких оцінюється у понад 100 мільярдів гривень.

"Щодня отримуємо від 300 до 700 ухвал про арештовані активи, які вносимо в базу. З 320 тисяч записів про арештоване майно 72 тисячі ухвал - про передачу таких арештованих активів в управління агентства", - зазначила вона.

Незважаючи на вражаючі цифри, які озвучує голова АРМА Олена Дума, щодо кількості арештованих активів та їх вартості, низька кількість конкурсів на управління цими активами ставить під сумнів ефективність роботи агентства. Зі зростанням обсягів активів і відсутністю чіткої стратегії щодо їхнього управління, АРМА продовжує викликати питання щодо своєї дієздатності та прозорості.

Додамо

Загалом, заяви про непрозору та неефективну роботу АРМА та його очільниці Олени Думи звучали вже неодноразово. На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Окрім того, понад три тижні тому всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. На засіданні вони наголосили на непрозорості у роботі АРМА та на тому, що агентство створює штучні перешкоди для здійснення заходів громадського контролю за його діяльністю. Також вони заявили, що керівництво АРМА систематично ігнорує їхні звернення та в порушення вимог закону не залучає їх до опрацювання нормативно-правових актів.

Вже колишній голова громадської ради при АРМА Ігор Чобітько в коментарі УНН наголосив, що після саморозпуску громадської ради АРМА взагалі залишилася без зовнішнього контролю, а тому не можна назвати діяльність АРМА прозорою.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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