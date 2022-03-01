Арестович: Россия использовала две трети своего ракетного потенциала

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“Ночью были нанесены воздушные и ракетные удары по Киеву и Харькову. Киевская воздушная оборона сбила пять самолетов противника: два сбили наши самолеты и три - система ПВО. Как вы видите, снижается интенсивность ракетных ударов, потому что противник использовал две трети по меньшей мере своего ракетного потенциала, и сейчас это традиционное развлечение постепенно будет сходить на нет”, - сказал Арестович.

Детали

По его словам, противник концентрирует силы для взятия в осаду Киева, пытается взять в осаду Харьков.

“Но в целом ситуация контролируемая, и наше военное руководство хорошо знает, что делает”, - добавил он.

Напомним

В ночь на 1 марта Россия ударила баллистической ракетой "Искандер" по Киеву.

Также 1 марта ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперный театр, филармонию и часть жилого массива.