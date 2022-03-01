Арестович: Росія використала дві третини свого ракетного потенціалу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Росія використала щонайменше дві третини свого ракетного потенціалу на Україну. Про це заявив на брифінгу у вівторок радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович, передає кореспондент УНН.
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“Вночі були нанесені повітряні і ракетні удари по Києву і Харкову. Київська повітряна оборона збила п’ять літаків противника: два збили наші літаки і три – система ППО. Як ви бачите, знижується інтенсивність ракетних ударів, тому що противник використав дві третини щонайменше свого ракетного потенціалу, і зараз ця традиційна розвага поступово буде сходити нанівець”, - сказавв Арестович.
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З його слів, противник концентрує сили для взяття в облогу Києва, намагається взяти в облогу Харків.
“Але в цілому ситуація контрольована, і наше військове керівництво добре знає, що робить”, - додав він.
Нагадаємо
У ніч на 1 березня Росія вдарила балістичною ракетою "Іскандер" по Києву.
Також 1 березня ракети окупантів влучили у будівлю Харківської ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.