Ракетний обстріл окупантів у Харкові: є влучання в ОДА, оперний театр, частину житлового масиву
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Внаслідок ракетного удару окупантів у Харкові є влучання в будівлю Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частину житлового масиву, пише УНН з посиланням на інформацію ДСНС.
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"За попередньої інформацією є влучання в будівлю Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частину житлового масиву (переважно 4-5 поверхові житлові будинки)", - йдеться у повідомленні.
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Підрозділи ДСНС до робіт залучитись не можуть в зв’язку з обстрілами.
“Ми просимо харків'ян не покидати укриттів, молитися за наших воїнів”, - закликали рятувальники.
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