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Ракетний обстріл окупантів у Харкові: є влучання в ОДА, оперний театр, частину житлового масиву

Ракетний обстріл окупантів у Харкові: є влучання в ОДА, оперний театр, частину житлового масиву

Київ • УНН

 • 369136 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Внаслідок ракетного удару окупантів у Харкові є влучання в будівлю Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частину житлового масиву, пише УНН з посиланням на інформацію ДСНС.

Цитата

"За попередньої інформацією є влучання в будівлю Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частину житлового масиву (переважно 4-5 поверхові житлові будинки)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Підрозділи ДСНС до робіт залучитись не можуть в зв’язку з обстрілами.

“Ми просимо харків'ян не покидати укриттів, молитися за наших воїнів”, - закликали рятувальники.

Раніше

У центрі Харкова у районі ОДА на майдані Свободи ворог завдав удару. Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував відео про наслідки обстрілів. 

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