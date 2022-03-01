Ракетный обстрел оккупантов в Харькове: есть попадания в ОГА, оперный театр, часть жилого массива
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В результате ракетного удара оккупантов в Харькове есть попадания в здания Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и часть жилого массива, пишет УНН со ссылкой на информацию ГСЧС.
Цитата
"По предварительной информации есть попадания в здания Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и часть жилого массива (в основном 4-5 этажные жилые дома)", - говорится в сообщении.
Детали
Подразделения ГСЧС начать работы не могут в связи с обстрелами.
“Мы просим харьковчан не покидать укрытий, молиться за наших воинов”, - призвали спасатели.
Ранее
В центре Харькова в районе ОГА на площади Свободы враг нанес удар. Враг продолжает обстреливать гражданское население. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео о последствиях обстрелов.