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Ракетный обстрел оккупантов в Харькове: есть попадания в ОГА, оперный театр, часть жилого массива

Киев • УНН

 • 369132 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. В результате ракетного удара оккупантов в Харькове есть попадания в здания Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и часть жилого массива, пишет УНН со ссылкой на информацию ГСЧС.

Цитата

"По предварительной информации есть попадания в здания Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и часть жилого массива (в основном 4-5 этажные жилые дома)", - говорится в сообщении.

Детали

Подразделения ГСЧС начать работы не могут в связи с обстрелами.

“Мы просим харьковчан не покидать укрытий, молиться за наших воинов”, - призвали спасатели.

Ранее

В центре Харькова в районе ОГА на площади Свободы враг нанес удар. Враг продолжает обстреливать гражданское население. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео о последствиях обстрелов.

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