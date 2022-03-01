У Харкові ворог завдав удару по майдану Свободи біля ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У центрі Харкова у районі ОДА на майдані Свободи ворог завдав удару. Ворог продовжує обстрілювати цивільне населення. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко публікує відео про наслідки обстрілів. Очевидці повідомляють, що обстріл центра міста продовжується, пише УНН.
Деталі
На оприлюднених відео можна побачити наслідки та зруйнування внаслідок масивних обстрілів окупантами у центрі міста.
Зокрема, на майдані Свободи біля обласної державної адміністрації.
Очевидці повідомляють, що зараз знову “бахнуло” біля Харківської ОДА.
ДСНС про ситуацію на Харківщині
Протягом доби співробітники ДСНС на Харківщині 44 рази виїжджали за сигналом “Тривога”. З них виїздів 25 на ліквідацію пожеж та загорянь (19 у місті та 6 у області), 10 раз рятувальники виїздили для надання допомоги населенню, 10— інші виїзди.
Окрім того, піротехнічні підрозділи ДСНС проводили розмінувальні роботи: було знешкоджено 69 вибухонебезпечних предметів. За добу було ліквідовано 24 пожежі, спричинених ворожими обстрілами. Є загиблі та поранені.
Доповнення
Російські сили 28 лютого жорстоко обстріляли Харків із реактивної артилерії.