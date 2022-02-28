Це однозначно воєнний злочин: Зеленський про жорстокий обстріл Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Російські сили сьогодні жорстоко обстріляли Харків із реактивної артилерії. Це однозначно воєнний злочин. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення і додав, що за цей злочин точно буде міжнародний трибунал, передає УНН.
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"Російські сили сьогодні жорстоко обстріляли Харків із реактивної артилерії. Це однозначно воєнний злочин. Мирне місто. Мирні житлові райони. Жодного військового об'єкта. Десятки записів очевидців доводять, що це – не окремий помилковий залп, а свідоме знищення людей. Росіяни знали, куди стріляють", - зазначив Зеленський.
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Він також наголосив, що за цей злочин точно буде трибунал. Міжнародний.
"Це порушення всіх конвенцій. Ніхто у світі не пробачить вам вбивство мирних українських людей. Тут Україна. Тут Європа. Тут 2022 рік. Зло, озброєне ракетами, бомбами й артилерією, треба зупинити негайно. Знищити економічно. Показати, що людяність уміє себе захищати", - резюмував президент України.
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Як повідомили у міській раді, станом на п’яту добу боїв у Харкові, близько десяти людей загинули, та понад 30 поранені, серед яких є цивільні громадяни.