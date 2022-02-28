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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Це однозначно воєнний злочин: Зеленський про жорстокий обстріл Харкова

Це однозначно воєнний злочин: Зеленський про жорстокий обстріл Харкова

Київ • УНН

 • 193158 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Російські сили сьогодні жорстоко обстріляли Харків із реактивної артилерії. Це однозначно воєнний злочин. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення і додав, що за цей злочин точно буде міжнародний трибунал, передає УНН.

Цитата

"Російські сили сьогодні жорстоко обстріляли Харків із реактивної артилерії. Це однозначно воєнний злочин. Мирне місто. Мирні житлові райони. Жодного військового об'єкта. Десятки записів очевидців доводять, що це – не окремий помилковий залп, а свідоме знищення людей. Росіяни знали, куди стріляють", - зазначив Зеленський.

Деталі

Він також наголосив, що за цей злочин точно буде трибунал. Міжнародний.

"Це порушення всіх конвенцій. Ніхто у світі не пробачить вам вбивство мирних українських людей. Тут Україна. Тут Європа. Тут 2022 рік. Зло, озброєне ракетами, бомбами й артилерією, треба зупинити негайно. Знищити економічно. Показати, що людяність уміє себе захищати", - резюмував президент України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міжнародний кримінальний суд розпочне розслідування російського вторгнення в Україну

Раніше

Як повідомили у міській раді, станом на п’яту добу боїв у Харкові, близько десяти людей загинули, та понад 30 поранені, серед яких є цивільні громадяни. 

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