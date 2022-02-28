Это однозначно военное преступление: Зеленский о жестоком обстреле Харькова

Цитата

"Российские силы сегодня жестоко обстреляли Харьков из реактивной артиллерии. Это однозначно военное преступление. Мирный город. Мирные жилые районы. Ни одного военного объекта. Десятки записей очевидцев доказывают, что это - не отдельный ложный залп, а сознательное уничтожение людей. Россияне знали, куда стреляют", - отметил Зеленский.

Детали

Он также подчеркнул, что за это преступление точно будет трибунал. Международный.

"Это нарушение всех конвенций. Никто в мире не простит вам убийство мирных украинских людей. Здесь Украина. Здесь Европа. Здесь 2022 год. Зло, вооруженное ракетами, бомбами и артиллерией, надо остановить немедленно. Уничтожить экономически. Показать, что человечность умеет себя защищать", - резюмировал президент Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Международный уголовный суд начнет расследование российского вторжения в Украину

Ранее

Как сообщили в городском совете, по состоянию на пятые сутки боев в Харькове, около десяти человек погибли, и более 30 ранены, среди которых есть мирные граждане.