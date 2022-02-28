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П’ята доба боїв у Харкові: близько 10 загиблих, понад 30 поранених

П’ята доба боїв у Харкові: близько 10 загиблих, понад 30 поранених

Київ • УНН

 • 369460 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Станом на п’яту добу боїв у Харкові, близько десяти людей загинули, та понад 30 поранені, серед яких є цивільні громадяни. Про це УНН повідомляє з посиланням на Харківську міську раду.

Деталі

За словами харківського міського голови Ігоря Терехов, сьогодні ворог обстріляв житлові квартали. Вже відомо про кількох загиблих мирних громадян. Одна жінка померла у лікарні, її сім’я загинула в авто. Ще четверо людей загинули, коли вийшли з укриття за питною водою. Крім того, 15 військових та 15 цивільних із пораненнями різного ступеня тяжкості рятують лікарі. Терехов повідомив, що у місті продовжують збирати інформацію про загиблих та постраждалих.

За його словами, у Харкові шукають тимчасове житло для людей, будинки яких були зруйновані. Крім того, пошкоджено багато інфраструктурних об’єктів, які потім обов’язково відновлять.

“У нас лише близько 30 будинків без опалення, хоча був період, коли було понад 200. Низький уклін усім комунальним службам”, — наголосив міський голова.

Також через обстріли у місті постраждало 87 житлових будинків (адреси):

В Індустріальному районі: вул. Бібліка, вул. Велика Кільцева, вул. Сергія Грицевця, вул. Миру.

У Київському районі: вул. Саперна, вул. Наталії Ужвій, вул. Дружби Народів, вул. Труфанова, вул. Шевченка, пр. Академіка Курчатова.

У Московському: вул. Познанська, вул. Валентинівська, вул. Бучми, вул. Героїв Праці, вул. Світла, вул. Академіка Павлова, вул. Леся Сердюка, пр. Тракторобудівників.

У Немишлянському районі: вул. Амосова.

У Холодногірському районі: вул. Золочівська, вул. Велика Панасівська, вул. Самодіяльна.

У Шевченківському районі: вул. Новоолександрівська, вул. Балакієрва, вул. Дерев’янка, вул. Клочківська, вул. Новгородська, вул. Отакара Яроша, вул. Сумгаїтська, вул. Старицького, вул. 23 Серпня, пр. Людвіга Свободи, пр. Науки, пров. 23 Серпня.

Додамо

Протягом доби у Харкові ворожі сили обстрілюють цивільного населення та житлових районів міста. Голова Харківської ОДА Олег Синєгуб повідомив, що у місті гибнуть десятки мирних жителів.

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