Поки тривають перемовини: у Харкові ворог продовжує обстрілювати житлові райони, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Харкові ворожі сили продовжують обстріл цивільного населення та житлових районів міста. Голова Харківської ОДА Олег Синєгуб повідомляє, що у місті гибнуть десятки мирних жителів, передає УНН.
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“Російський ворог обстрілює цілі житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури, де немає позицій ЗСУ, у які б могли цілитися росіяни. Ведуться обстріли у районах Олексіївка, Салтівка, Павлополь”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
За інформацією, у місті гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою. Росія використовує тяжку артилерійську зброю.
“Через обстріли, які досі ведуться і зараз, не можемо навіть задіяювати вчасно рятувальні служби та ліквідовувати наслідки. Лише на цю хвилину 11 загиблих, десятки поранених”, - інформує голова ОДА.
Додамо
Внаслідок обстрілу російськими військами міста Харкова у районі Салтівки загинули ще двоє українців.
У Харківській області запроваджується комендантська година з 15:00 до 6:00 завтрашнього дня, оскільки є кількість диверсійних груп.