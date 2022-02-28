На Харківщині сьогодні введуть комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Харківській області запроваджується комендантська година з 15:00 до 6:00 завтрашнього дня, оскільки є кількість диверсійних груп. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.
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"Є велика кількість диверсійних груп. Тому комендантська година на Харківщині сьогодні розпочнеться о 15:00 годині - завершиться завтра о 6:00 ранку. Поставтеся із розумінням, це потрібно для нашої спільної безпеки", - повідомив Синєгубов.
Деталі
Харківська міська рада повідомила, що у Харкові комендантська година розпочнеться сьогодні о 15:00 та триватиме до 06:00 завтрашнього ранку.
"Що це означає? Те, що мешканцям міста потрібно зробити всі свої справи до 15:00. Після цього виходити на вулицю заборонено (тільки для спуску в укриття можна)", - зазначили в повідомленні.
Окрім того, Синєгубов повідомив, що ситуація по Харківській області повністю контрольована.
"Уночі відбивали ворожі напрямки по Чугуївсько-Роганському, Липецько-Циркунівському, Дергачівському та Білгородському напрямках. Російський ворог деморалізований! Тоді як наша армія отримує нове озброєння", - розповів Синєгубов.
За його словами, мобілізувався бізнес області, отримуємо багато гуманітарної допомоги. Тому створюється обласний логістичний гуманітарний центр.
Доповнення
Раніше Синєгубов заявляв, що контроль над Харковом повністю наш. Працюють ЗСУ, Нацполіція, Тероборона, відбувається повна зачистка міста від ворога.