В Харьковской области сегодня введут комендантский час

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"Есть большое количество диверсионных групп. Поэтому комендантский час на Харьковщине сегодня начнется в 15:00 часов - завершится завтра в 6:00 утра. Отнеситесь с пониманием, это нужно для нашей общей безопасности", - сообщил Синегубов.

Детали

Харьковский городской совет сообщил, что в Харькове комендантский час начнется сегодня в 15:00 и продлится до 06:00 завтрашнего утра.

"Что это значит? То, что жителям города нужно сделать все свои дела до 15:00. После этого выходить на улицу запрещено (только для спуска в укрытие можно)", - отметили в сообщении.

Кроме того, Синегубов сообщил, что ситуация по Харьковской области полностью контролируемая.

"Ночью отбивали вражеские направления по Чугуевско-Роганскому, Липецко-Циркуновскому, Дергачевскому и Белгородскому направлениям. Российский враг деморализован! Тогда как наша армия получает новое вооружение", - рассказал Синегубов.

По его словам, мобилизовался бизнес области, получаем много гуманитарной помощи. Поэтому создается областной логистический гуманитарный центр.

Дополнение

Ранее Синегубов заявлял, что контроль над Харьковом полностью наш. Работают ВСУ, Нацполиция, Тероборона, происходит полная зачистка города от врага.