Контроль над Харковом повністю наш. Йде повна зачистка міста від ворога - голова ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Контроль над Харковом повністю наш! Працюють ЗСУ, Нацполіція, Тероборона, відбувається повна зачистка міста від ворога. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, передає УНН.
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"Контроль над Харковом повністю наш! Працюють ЗСУ, Нацполіція, Тероборона, відбувається повна зачистка міста від ворога.
Російський ворог - абсолютно деморалізований. Безпосередньо у Харкові, кидаючи посеред дороги ворожу техніку, українським військам здаються цілі групи по 5-10 осіб. Як тільки бачать хоча б одного представника ЗСУ - здаються", - написав Синєгубов.
Додамо
Щодо ситуації в області станом на зараз: Чугуїв - повністю контрольований українськими військами, українські прапори на всіх адмінприміщеннях, повідомив голова ОДА.
"Наступ російського агресора триває у Липецькому напрямку, Вовчанському та Бєлгородському. Фіксуємо окремі колони російської техніки. Збройні Сили України на своїх позиціях ведуть активну боротьбу. Харківщина - це Україна!" - резюмував Синєгубов.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.