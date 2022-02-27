Контроль над Харьковом полностью наш. Идет полная зачистка города от врага - глава ОГА

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КИЕВ. 27 февраля. УНН. Контроль над Харьковом полностью наш! Работают ВСУ, Нацполиция, Тероборона, происходит полная зачистка города от врага. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, передает УНН.

Цитата

"Контроль над Харьковом полностью наш! Работают ВСУ, Нацполиция, Тероборона, происходит полная зачистка города от врага.

Российский враг - совершенно деморализован. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ сдаются", - написал Синегубов.

Добавим

О ситуации в области по состоянию на сейчас: Чугуев - полностью контролируемый украинскими войсками, украинские флаги на всех админпомещениях, сообщил глава ОГА.

"Наступление российского агрессора продолжается в Липецком направлении, Волчанском и Белгородском. Фиксируем отдельные колонны российской техники. Вооруженные Силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу. Харьковская области это Украина!" - резюмировал Синєгубов.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные Силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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