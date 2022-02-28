Пока идут переговоры: в Харькове враг продолжает обстреливать жилые районы, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Харькове вражеские силы продолжают обстрел гражданского населения и жилых районов города. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегуб сообщает, что в городе гибнут десятки мирных жителей, передает УНН.
Цитата
“Российский враг обстреливает целые жилые районы Харькова, где нет критической инфраструктуры, где нет позиций ВСУ, в которые бы могли целиться россияне. Ведутся обстрелы в районах Алексеевка, Салтовка, Павлополь”, - говорится в сообщении.
Детали
По информации, в городе гибнут десятки мирных жителей. Это происходит днем, когда люди вышли в аптеки, за продуктами, за питьевой водой. Россия использует тяжелое артиллерийское оружие.
"Из-за обстрелов, которые до сих пор ведутся, не можем даже задействовать вовремя спасательные службы и ликвидировать последствия. Только на эту минуту 11 погибших, десятки раненых", - информирует председатель ОГА.
Добавим
В результате обстрела российскими войсками города Харькова в районе Салтовки погибли еще двое украинцев.
В Харьковской области вводится комендантский час с 15:00 до 6:00 завтрашнего дня, поскольку есть количество диверсионных групп.