Внаслідок ворожого обстрілу житлового району Харкова вбито двох людей - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Внаслідок обстрілу російськими військами міста Харкова у районі Салтівки загинули ще двоє українців, повідомляє радник голови МВС України Антон Геращенко у Telegram, пише УНН.
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"Двох українців убито після обстрілу житлового масиву Салтівка у місті Харкові" - написав Геращенко, оприлюднивши відео наслідків обстрілу.
Також він показав й відео з села Благодатне, що у Зміївському районі на Харківщині.
Доповнення
У Харківській області запроваджується комендантська година з 15:00 до 6:00 завтрашнього дня, оскільки є кількість диверсійних груп.