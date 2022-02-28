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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 24337 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Внаслідок ворожого обстрілу житлового району Харкова вбито двох людей - Геращенко

Внаслідок ворожого обстрілу житлового району Харкова вбито двох людей - Геращенко

Київ • УНН

 • 306012 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Внаслідок обстрілу російськими військами міста Харкова у районі Салтівки загинули ще двоє українців, повідомляє радник голови МВС України Антон Геращенко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Двох українців убито після обстрілу житлового масиву Салтівка у місті Харкові" - написав Геращенко, оприлюднивши відео наслідків обстрілу.

Також він показав й відео з села Благодатне, що у Зміївському районі на Харківщині.

Доповнення

У Харківській області запроваджується комендантська година з 15:00 до 6:00 завтрашнього дня, оскільки є кількість диверсійних груп.

Українські Національні Новини

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