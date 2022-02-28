В результате вражеского обстрела жилого района Харькова убиты два человека - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В результате обстрела российскими войсками города Харькова в районе Салтовки погибли еще двое украинцев, сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram, пишет УНН.
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"Двое украинцев убиты после обстрела жилого массива Салтовка в городе Харькове" - написал Геращенко, обнародовав видео последствий обстрела.
Также он показал и видео из села Благодатное, что в Змиевском районе Харьковской области
Дополнение
В Харьковской области вводится комендантский час с 15:00 до 6:00 завтрашнего дня, поскольку есть количество диверсионных групп.