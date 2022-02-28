В результате вражеского обстрела жилого района Харькова убиты два человека - Геращенко

Цитата

"Двое украинцев убиты после обстрела жилого массива Салтовка в городе Харькове" - написал Геращенко, обнародовав видео последствий обстрела.

Также он показал и видео из села Благодатное, что в Змиевском районе Харьковской области

Дополнение

В Харьковской области вводится комендантский час с 15:00 до 6:00 завтрашнего дня, поскольку есть количество диверсионных групп.