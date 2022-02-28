Пятые сутки боев в Харькове: около 10 погибших, более 30 раненых

Детали

По словам харьковского городского головы Игоря Терехова, сегодня враг обстрелял жилые кварталы. Уже известно о нескольких погибших мирных гражданах. Одна женщина умерла в больнице, ее семья погибла в авто. Еще четыре человека погибли, когда вышли из укрытия за питьевой водой. Кроме того, 15 военных и 15 гражданских с ранениями различной степени тяжести спасают врачи. Терехов сообщил, что в городе продолжают собирать информацию о погибших и пострадавших.

По его словам, в Харькове ищут временное жилье для людей, дома которых были разрушены. Кроме того, повреждено много инфраструктурных объектов, которые потом обязательно восстановят.

“У нас всего около 30 домов без отопления, хотя был период, когда было более 200. Низкий поклон всем коммунальным службам", - подчеркнул городской голова.

Также из-за обстрелов в городе пострадало 87 жилых домов (адреса):

В Индустриальном районе: ул. Библика, ул. Большая Кольцевая, ул. Сергея Грицевца, ул. Мира.

В Киевском районе: ул. Саперная, ул. Натальи Ужвий, ул. Дружбы Народов, ул. Труфанова, ул. Шевченко, пр. Академика Курчатова.

В Московском: ул. Познанская, ул. Валентиновская, ул. Бучмы, ул. Героев Труда, ул. Светлая, ул. Академика Павлова, ул. Леся Сердюка, пр. Тракторостроителей.

В Немышлянском районе: ул. Амосова.

В Холодногорском районе: ул. Золочевская, ул. Большая Панасовская, ул. Самодеятельная.

В Шевченковском районе: ул. Новоалександровская, ул. Балакиерва, ул. Деревянко, ул. Клочковская, ул. Новгородская, ул. Отакара Яроша, ул. Сумгаитская, ул. Старицкого, вул. 23 Августа, пр. Людвига Свободы пр. Науки, пер. 23 Августа.

Добавим

В течение суток в Харькове вражеские силы обстреливают гражданское население и жилые районы города. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегуб сообщил, что в городе гибнут десятки мирных жителей.