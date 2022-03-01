В Харькове враг нанес удар по майдану Свободы возле ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В центре Харькова в районе ОГА на майдане Свободы враг нанес удар. Враг продолжает обстреливать гражданское население. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко публикует видео о последствиях обстрелов. Очевидцы сообщают, что обстрел центра города продолжается, пишет УНН.
Детали
На обнародованных видео можно увидеть последствия и разрушения в результате массивных обстрелов оккупантами в центре города.
В частности, на площади Свободы у областной государственной администрации.
Очевидцы сообщают, что сейчас снова "бахнуло" возле Харьковской ОГА.
ГСЧС о ситуации в Харьковской области
В течение суток сотрудники ГСЧС в Харьковской области 44 раза выезжали по сигналу “Тревога”. Из них 25 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний (19 в городе и 6 в области), 10 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению, 10 — другие выезды.
Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС проводили работы по разминированию: было обезврежено 69 взрывоопасных предметов. За сутки было ликвидировано 24 пожара, вызванных вражескими обстрелами. Есть погибшие и раненые.
Дополнение
Российские силы 28 февраля жестоко обстреляли Харьков из реактивной артиллерии.