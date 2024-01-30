Арестованы трое фигурантов дела о сети подпольных покерных клубов

Избраны меры пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым в незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр под видом деятельности "Клуба спортивного покера". Но рассмотрение дела отложено, поскольку еще один фигурант не явился на судебные заседания.

Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Бюро экономической безопасности Украины.

Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым в незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр. Еще один фигурант не явился на судебные заседания, в связи с чем рассмотрение дела отложено - говорится в сообщении.

Контекст

Недавно детективы ТУ БЭБ в Киевской области прекратили незаконную деятельность сети покер-клубов в Киеве, Харькове и Одессе. Объявлено 4 подозрения о совершении уголовных преступлений в составе организованной группы по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В частности следствием установлено, что группа лиц под видом деятельности "Клуба спортивного покера" проводила азартные игры - кэш-игру в покер. Незаконная деятельность, как вуазируется прикрывалась документами разрешительного характера, выданными общественной организацией, которая имеет отношение к спортивному покеру.

Следователи установили доказательства причастности к противоправной деятельности фигурантов уголовного производства и организацию и проведение ими нелегальных азартных игр в клубах спортивного покера.

Сейчас организатору и его двум сообщникам суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2 млн грн каждому. Еще по одному участнику группы судебное заседание перенесено в связи с неявкой.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним,

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