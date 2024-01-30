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Заарештовано трьох фігурантів справи про мережі підпільних покер клубів

Заарештовано трьох фігурантів справи про мережі підпільних покер клубів

Київ • УНН

 • 24077 перегляди

Троє підозрюваних в організації підпільної покерної мережі були заарештовані і взяті під варту, а ще один підозрюваний не з'явився в суд, відклавши розгляд справи.

Обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою трьом підозрюваним у незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор під виглядом діяльності "Клубу спортивного покеру". Але розгляд справи відкладено, оскільки ще один фігурант не з'явився на судові засідання.

Про це передає УНН із посиланням на Telegram-канал Бюро економічної безпеки України.

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою трьом підозрюваним у незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор. Ще один фігурант не з'явився на судові засідання, у зв'язку з чим розгляд справи відкладено

– ідеться у повідомленні.

Контекст

Нещодавно детективи ТУ БЕБ у Київській області припинили незаконну діяльність мережі покер-клубів у Києві, Харкові та Одесі. Оголошено 4 підозри про вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Зокрема слідством встановлено, що група осіб під виглядом діяльності "Клубу спортивного покеру" проводила азартні ігри - кеш-гру в покер. Незаконна діяльність, як вуазується прикривалася документами дозвільного характеру, виданими громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру.

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Слідчі встановили докази щодо причетності до протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження й організацію та проведення ними нелегальних азартних ігор в клубах спортивного покеру.

Наразі організатору та його двом спільникам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 2 млн грн кожному. Ще по одному учаснику групи судове засідання перенесено у зв'язку з неявкою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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