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На Прикарпатті затримали "смотрящого" за вибивання боргів - поліція

На Прикарпатті затримали "смотрящого" за вибивання боргів - поліція

Київ • УНН

 • 24862 перегляди

Правоохоронці затримали 53-річного "смотрящого" за вибивання боргів

В Івано-Франківській області правоохоронці затримали "смотрящого" за вибивання боргів у людей, повідомили у Національній поліції у понеділок, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, під час слідства правоохоронці зʼясували, що 53-річний місцевий житель, який із 2005 року перебував у статусі кримінального авторитета, організував протиправну діяльність групи осіб. Головною "спеціалізацією" угруповання було вибивання коштів із громадян, як за борговими зобов’язаннями, так і вимагання неіснуючих боргів. "Так, маючи вплив у кримінальному середовищі, фігурант "допомагав" замовникам вирішувати їхні питання", - повідомили у Нацполіції.

Вказано, що правоохоронців зафіксували звернення до так званого "смотрящого" жителя Одеси. "Останній просив у будь-який спосіб посприяти поверненню боргу від свого колишнього бізнес-партнера - місцевого підприємця. Для отримання грошей учасники злочинної групи, під чітким керівництвом ватажка, систематично погрожували потерпілому фізичною розправою та знищенням його майна", - розповіли у поліції.

Протягом 2023 року співробітники поліції, як зазначається, отримали фактичні дані щодо причетності кримінальника до "щонайменше пʼяти епізодів вимагання коштів у потерпілих, у тому числі на замовлення третіх осіб".

26 січня правоохоронці за силової підтримки роти поліції особливого призначення затримали так званого "смотрящого" у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. 

Провели обшуки за місцем проживання та у транспортному засобі фігуранта. "Вилучено наркотичної речовини, мобільний телефон та автомобіль", - вказали у поліції.

Курував псевдореферендум рф на Херсонщині: "смотрящому" від партії путіна повідомили про підозру15.01.24, 16:45 • 26175 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
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