На Прикарпатье задержали "смотрящего" за выбивание долгов - полиция

В Ивано-Франковской области правоохранители задержали "смотрящего" за выбивание долгов у людей, сообщили в Национальной полиции в понедельник, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в ходе следствия правоохранители выяснили, что 53-летний местный житель, который с 2005 года находился в статусе криминального авторитета, организовал противоправную деятельность группы лиц. Главной "специализацией" группировки было выбивание средств из граждан, как по долговым обязательствам, так и вымогательство несуществующих долгов. "Имея влияние в криминальной среде, фигурант "помогал" заказчикам решать их вопросы", - сообщили в Нацполиции.

Указано, что правоохранителей зафиксировали обращение к так называемому "смотрящему" жителя Одессы. "Последний просил любым способом посодействовать возврату долга от своего бывшего бизнес-партнера - местного предпринимателя. Для получения денег участники преступной группы, под четким руководством главаря, систематически угрожали потерпевшему физической расправой и уничтожением его имущества", - рассказали в полиции.

В течение 2023 года сотрудники полиции, как отмечается, получили фактические данные о причастности уголовника к "по меньшей мере пяти эпизодам вымогательства средств у потерпевших, в том числе по заказу третьих лиц".

26 января правоохранители при силовой поддержке роты полиции особого назначения задержали так называемого "смотрящего" в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 (Вымогательство) и ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Провели обыски по месту жительства и в транспортном средстве фигуранта. "Изъято наркотического вещества, мобильный телефон и автомобиль", - указали в полиции.

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